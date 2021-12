Venezia-Juventus, caos DAZN sui social: i tifosi sono furiosi

Sale la protesta sui social nei confronti di DAZN, accusata ancora una volta di disservizi durante la diretta di Venezia-Juventus.

Proprio non c’è pace per DAZN, che da quest’anno trasmette in esclusiva la Serie A e praticamente da inizio campionato è al centro delle critiche da parte dei clienti. I quali continuano a registrare disservizi di cui accusano il network di streaming sportivo.

Dopo una breve pausa rispetto alle prime giornate, quando le proteste erano state feroci e molti abbonati annuali avevano minacciato di effettuare la disdetta, DAZN è tornata in tendenza su Twitter durante Venezia-Juventus. E anche stavolta, come già era accaduto a settembre, la popolarità era legata alle numerose lamentele dei clienti.

Continue disconnessioni su @DAZN_IT. Molti utenti segnalano la mia stessa problematica, ma ovviamente la colpa sarà, come sempre, dell'utente 😒. #DaznDown #dazn #VeneziaJuve — Tanoliki (@tanoliki) December 11, 2021

Il fantastico mondo di @DAZN_IT

La sagra delle imprecazioni.

Ma la soluzione è…..:

"spenga e riaccenda il modem!"

Meraviglioso. #DAZN pic.twitter.com/rR4EDIytTG — Filo (@Filo8181) December 11, 2021

DAZN ancora nella bufera: “#VeneziaJuve, Dybala è ancora in campo?”

La Juventus è la squadra più tifata d’Italia e presumibilmente la più seguita. I tanti accessi contemporanei ai server DAZN potrebbero spiegare i disservizi, anche se c’è anche chi non ha accusato alcun problema. In passato era stato lasciare intendere che i problemi fossero legati alla scarsa qualità di alcune connessioni internet, spiegazione su cui oggi i clienti ironizzano.

“Sono talmente indietro con la diretta che Dybala è ancora in campo” afferma un tifoso juventino, scherzando sull’infortunio occorso alla Joya all’inizio della sfida con il Venezia mentre la gara si trova già alla mezz’ora di gioco. E con lui molti altri, che ancora una volta tornano a minacciare la disdetta dell’abbonamento. Un problema che DAZN dovrà provare a risolvere ancora una volta.