“Dobbiamo fare questo…”: Juve-Vlahovic, l’annuncio di Nedved

Alla vigilia di una sfida al Venezia che può rilanciare la Juventus, Nedved parla di mercato e dice la sua sulle voci legate a Vlahovic.

Pavel Nedved è stato un giocatore molto importante per la Juventus, club con cui ha vinto tutto compreso il Pallone d’Oro 2003. Le qualità mostrate gli hanno aperto la strada per una carriera dirigenziale, e oggi continua a essere un punto di riferimento per il club bianconero anche lontano dal campo.

Naturale che tocchi anche a lui suonare la carica dopo un inizio di stagione contraddistinto da alti e bassi e dalle note vicende legate alle plusvalenze gonfiate. Se di queste ultime si occuperà il club, per le questioni di campo il ceco sa come suonare la carica e alla vigilia della sfida al Venezia rivela ai microfono di DAZN di avere fiducia nei giocatori attualmente in organico pur non escludendo in modo assoluto interventi nel mercato di gennaio.

Juventus, Nedved ha fiducia in Dybala e Morata: “I gol li hanno”

“In rosa abbiamo tantissimi giovani di qualità che se migliorano possono permetterci di fare bene. Non è impossibile che a gennaio qualcosa possa succedere, ma dobbiamo concentrarci su chi c’è al momento.”

Per questo motivo il discorso su Dusan Vlahovic, reduce dalla doppietta rifilata alla Salernitana e per molti il giocatore che manca ad Allegri, viene affrontato soltanto di sfuggita: “Dybala e Morata sono indietro come rendimento, al momento, in fatto di gol. Ma hanno nei piedi quei 10-15 gol, come anche Chiesa. E soltanto grazie a questi potremo competere per l’alta classifica. Dobbiamo avere fiducia in loro e farli rendere. Perché sono forti.”

Vedremo se già nella sfida con il Venezia i giocatori interessati risponderanno presente dando credito alle parole del vice-presidente bianconero. Il futuro della Juventus passa anche dai gol degli attaccanti.