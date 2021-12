Juventus, Allegri nei guai: infortunio muscolare, stop per il top

Juventus-Venezia perde un top player. Si è fatto male Paulo Dybala dopo dieci minuti. L’argentino abbandona il campo, entra Kaio Jorge.

Guai in vista per la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, impegnati proprio ora nel match contro il Venezia di Paolo Zanetti allo stadio Penzo di Venezia, devono fare a meno di uno dei perni fondamentali della propria formazione.

Juventus, infortunio Dybala: le condizioni

Dopo appena dieci minuti di gioco, Max Allegri è costretto al cambio forzato a causa di un infortunio che ha colpito Paulo Dybala. L’attaccante della Juve ha lamentato un problema fisico che sembra essere di natura muscolare.

Il tecnico del club piemontese è corso subito ai ripari lanciando in campo il brasiliano Kaio Jorge che ha prontamente sostituito la Joya. Tommaso Turci, inviato a bordo campo per ‘DAZN’ ha raccontato le ultime sull’infortunio di Dybala: “Non è confortante la condizione di Dybala in panchina”.

IN AGGIORNAMENTO