Tutto pronto per Venezia-Juventus, gara del diciassettesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca alle ore 18:00 allo stadio Penzo.

Sta per iniziare Venezia-Juventus, gara della diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Penzo di Venezia Paolo Zanetti ospita i bianconeri di Massimiliano Allegri. Il tecnico del club piemontese lascia fuori Arthur come annunciato in conferenza stampa. Zanetti scende in campo con il 4-3-3, col tridente offensivo formato da Aramu, Henry e Johnsen. Allegri risponde con un 4-2-3-1, con Cuadrado, Dybala e Bernardeschi alle spalle dell’unica punta Alvaro Morata. L’obiettivo di entrambe le squadre sono i tre punti: Allegri cerca la vittoria per rispondere al successo della Fiorentina. Ad arbitrare il match è il signor Valeri di Roma 2. Al VAR, invece, il duo formato da Di Paolo e Longo.

Venezia-Juventus, le formazioni ufficiali

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Modolo, Caldara, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All: Zanetti.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Rabiot, Locatelli; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Morata. All: Allegri.