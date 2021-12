Per Gasperini non è abbastanza: l’attaccante può già ‘salutare’ l’Atalanta

Il classe 2001 dell’Atalanta, Roberto Piccoli, potrebbe lasciare i nerazzurri a gennaio per scendere in Serie B. Su di lui l’ambizioso Monza.

Roberto Piccoli è uno dei tanti giovani interessanti dell’Atalanta. Il classe 2001, l’anno scorso in prestito allo Spezia, quest’anno ha iniziato a giocare con un po’ di continuità nel club che lo ha cresciuto, trovando anche la prima rete con la maglia della Dea.

La giovane età, ma soprattutto l’agguerrita concorrenza in un reparto pieno di esperienza e talento come quello offensivo dell’Atalanta, fa però si che, per la sua crescita, si stiano valutando diverse esperienze in prestito.

Una delle ultime ipotesi in ordine di tempo è quella, secondo Sky Sport, di un abboccamento tra Atalanta e Monza. Il giocatore è molto legato ai colori nerazzurri, ma potrebbe seriamente prendere in considerazione la discesa di categoria a fronte di una maglia da titolare.

Monza, l’ambizione di Galliani: Piccoli per la A

Il Monza d’altronde sta progettando una campagna acquisti molto ambiziosa. Fallita lo scorso anno la promozione, il club guidato dal duo Berlusconi-Galliani, è pronto all’all-in a gennaio per agguantare la Serie A.

Piccioli sarebbe infatti il secondo colpo di livello dopo quello ultimamente messo a segno di Gaston Ramirez. Un mercato ambizioso per un club che non nasconde la sua ambizioni del salto di categoria.