La mossa di Amazon può ‘distruggere’ DAZN: assalto in corso

Il mondo del calcio in streaming potrebbe subire un nuovo scossone. Amazon sarebbe interessata all’acquisto di DAZN.

La ‘novità’ DAZN non è stata accolta positivamente da parecchi utenti. Nonostante la partnership con TIM, la trasmissione della Serie A in streaming ha risentito di diversi problemi di linea che hanno fatto infuriare l’utenza. Come se non bastasse, anche la notizia, poi rientrata, della fine del doppio abbonamento, aveva portato i tifosi sul piede di guerra.

Di fronte ad un’accoglienza inferiore alla aspettative, i vertici di DAZN non hanno escluso di guardarsi attorno per valutare l’ingresso di nuovi capitali privati e pubblici. Come riporta MilanoFinanza, l’emittente, nella persona di Len Blavatnik, magnate e proprietario, si starebbe appunto guardando intorno.

Già nei mesi scorsi il co-CEO di DAZN, James Rushton, aveva preannunciato che “alle giuste condizioni, nei prossimi tempi potremmo guardare al mercato dei capitali pubblici o privati.” Adesso parrebbe esserci un seguito a quelle dichiarazioni.

Amazon pronta all’acquisto di DAZN? Bezos ci pensa

Se da un lato DAZN e TIM stanno facendo i conti con le difficoltà del mercato dello streaming, c’è chi non avrebbe paura di investire ingenti capitali. Stiamo parlando di Jeff Bezos, founder di Amazon.

La celebre società americana, che ha con la divisione Prime Video già i diritti di alcune partite della Champions League, sarebbe, sempre secondo MilanoFinanza, pensando di procede all’acquisto al fine di ottenere i diritti della Serie A ben prima della scadenza del 2024.