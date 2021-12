Decisione ufficiale del PSG: Donnarumma-Navas, la sentenza

Match di gala in Ligue 1, dove il PSG di Donnarumma e compagni ospita il Monaco: la decisione ufficiale di Pochettino sul portiere azzurro

Serata da cerchiare in rosso per il calcio francese. Stasera in campo Paris Saint-Germain e Monaco, per una delle grandi classiche della Ligue 1. La formazione di Pochettino sta marciando e reagendo in campionato, soprattutto dopo lo scivolone maturato in Champions League contro il Manchester City.

Difatti, anche contro il Saint-Etienne, il PSG aveva dato sfoggio del suo potenziale e, adesso, contro il Monaco non vuole fermarsi. E per farlo, Pochettino ha scelto il suo undici ufficiale, che dovrà prendersi ‘cura’ della formazione monegasca.

Verso PSG-Monaco, Donnarumma di nuovo titolare: le scelte di Pochettino

Per la seconda partita consecutiva, dunque, spazio a Gigio Donnarumma. L’azzurro l’ha spuntata nuovamente sul compagno-rivale Keylor Navas, per un dualismo che sta monopolizzando la stampa e la critica francese (e non solo). Nelle ultime uscite, però, l’ex portiere del Milan ha dato prova delle sue doti, guadagnando ulteriori punti nella graduatoria di Mauricio Pochettino.

Grandi assenti Sergio Ramos e Neymar, mentre a centrocampo presente l’altro azzurro Marco Verratti. In attacco, invece, spazio al tridente Messi, Di Maria e Mbappé per far tremare la difesa dei monegaschi.