Il Napoli frena e Gasperini ‘esulta’, la Lazio torna a piantarsi

Gli anticipi delle 18 sorridono alle outsider. Il Napoli perde incredibilmente contro l’Empoli, mentre la Lazio è ko a Sassuolo.

Sconfitte per Napoli e Lazio. A sorridere sono Empoli e Sassuolo che fanno il colpaccio ai danni delle due ‘big’. Per i partenopei ko interno, secondo consecutivo, che fa particolarmente male per come è maturato. Lazio invece sconfitta in trasferta.

Al Maradona il primo tempo, nonostante una maggiore propensione offensiva del Napoli, si conclude sullo 0-0. Gli azzurri fanno la partita, ma l’Empoli non rinuncia a qualche folata offensiva. Fatto sta che nessuna delle due riesce a sbloccarla.

Nella ripresa il Napoli trova la rete con Juan Jesus, ma c’era fuorigioco. I partenopei continuano a macinare gioco e azioni offensive, ma incredibilmente è l’Empoli, in maniera totalmente fortunosa, a trovare il gol con Cutrone. Gli azzurri tentano il forcing finale, ma il risultato non cambia. Empoli corsaro al Maradona e Napoli che in classifica scivola a 4°posto sorpassato dall’Atalanta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Oltre al Napoli sconfitta anche per la Lazio

Nell’altro anticipo la Lazio per a Sassuolo. I biancocelesti passano in vantaggio con Zaccagni nel primo tempo. Nella ripresa però la Lazio, con Berardi e Raspadori ribalta il risultato. Nel finale l’espulsione di Aykah permette alla Lazio di sperare. Ma è tutto inutile: a vincere 2-1 è il Sassuolo.

LEGGI ANCHE >>> Per Gasperini non è abbastanza: l’attaccante può già ‘salutare’ l’Atalanta

In attesa degli ultimi match di giornata la classifica recita così: Milan 39, Inter 37*, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus 28, Empoli 26, Roma 25*, Lazio 25, Bologna 24, Verona 23, Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia* 12, Cagliari* 10, Genoa 10, Salernitana 8

*una partita in meno