Inter, esiste un ‘caso’ rigorista? La risposta di Inzaghi non lascia dubbi

Simone Inzaghi interviene nel post partita di Inter-Cagliari e parla della questione rigorista: “Purtroppo è andata male…”

Simone Inzaghi ha parlato, nel post partita di Inter-Cagliari, della prestazione dimostrata e tenuta dai suoi giocatori questa sera a San Siro. È stato un match che ha portato i nerazzurri a una vittoria di forza contro una squadra, quella cagliaritana, forse sempre più sfiduciata dalla propria posizione in zona play-out. “I ragazzi sono stati bravissimi, avevo chiesto attenzione e concentrazione“, ha dichiarato Inzaghi ai microfoni di ‘DAZN’.

Inter, ‘caso’ rigorista? Inzaghi parla del rigore sbagliato da Lautaro

Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, ha dato la sua risposta a quello che sembrerebbe essere un vero e proprio ‘caso’ rigorista. Dopo il penalty fallito anche questa sera da Lautaro Martinez, il tecnico nerazzurro ha dichiarato: “Il rigorista resta Lautaro, poi c’è Calhanoglu e poi Perisic. Purtroppo stasera è andata male, ma da ex giocatore posso capirlo. Solo chi non li tira, non li sbaglierà mai“.

Ha poi affermato: “Sono molto contento, volevo ringraziare la squadra e do il massimo per loro e per il club. Ringrazio anche i tifosi. Prima viene sempre la squadra. Abbiamo giocato bene tante partite, siamo veramente forti e abbiamo dominato tutte le partite per essere qui”.