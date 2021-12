“Sono senza…”: Juventus in difficoltà, che ‘accusa’ dall’ex bianconero

La Juventus di Massimiliano Allegri è (ancora) sotto accusa: questa volta è stato un ex bianconero a parlare delle difficoltà della squadra.

Pietro Vierchowod, ex difensore centrale della Juventus ma anche di Milan, Sampdoria e Fiorentina, ha oggi parlato a ’90° minuto’. Ha voluto analizzare il momento storico vissuto dalla Juve, con una stagione che specialmente in Serie A stenta a decollare. I bianconeri, nel pomeriggio di ieri, hanno affrontato il Venezia guidato da Zanetti e si sono fermati a un pareggio che sa di amarezza. Vierchowod ha rivelato, così, quali sarebbero secondo lui i punti deboli della squadra.

Juventus, Vierchowod non ha dubbi: “Hanno perso…”

La squadra di Massimiliano Allegri non riesce ancora a superare le diverse difficoltà riscontrate in questa nuova stagione. La Juventus è attualmente 6° in classifica di Serie A con 28 punti. A ’90° minuto’ è perciò intervenuto Pietro Vierchowod dichiarando: “Hanno perso identità e consapevolezza della loro forza“.

“L’attacco – ha proseguito l’ex calciatore ed ex bianconero – ha difficoltà a fare gol, il centrocampo fa poco filtro e il portiere non sta parando. È una squadra che ha perso l’identità e non è più consapevole della sua forza“. L’obiettivo, per lui, sarebbe quindi quello di ritrovare, quanto prima, identità e consapevolizza che potrebbero aiutare per dare una svolta al campionato in corso.