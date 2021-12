Mourinho, Roma si è schierata: striscione inaspettato a Trigoria

I tifosi della Roma hanno esposto uno striscione in sostegno di José Mourinho, in un momento difficile per la squadra giallorossa.

La vittoria in Conference League contro lo CSKA Sofia è stata sofferta da parte della Roma, che ha trionfato con 3-2 e stava subendo una clamorosa rimonta. La prestazione in parte confusa è stata il frutto di un momento non troppo semplice per la squadra di José Mourinho, che in campionato viene dalle sconfitte contro Bologna e Inter. Domani ci sarà l’incontro casalingo con lo Spezia, che potrebbe rappresentare un primo punto di ripartenza verso la fine del girone d’andata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, striscione dei tifosi in sostegno di Mourinho

Non cambiano le sensazioni dei tifosi della Roma, nonostante le ultime difficoltà. Il sostegno e l’incoraggiamento da parte della tifoseria nei riguardi dello Special One è un punto fermo. A dimostrarlo ulteriormente è lo striscione apparso quest’oggi a Trigoria, nei pressi del centro sportivo dei giallorossi. Il gruppo ‘Testaccio’, così si è firmato, ha affisso una scritta ben chiara: “Con Mourinho fino all’inferno”.

LEGGI ANCHE >>> “E’ pronto ad andarsene…”: mani nei capelli per Gasperini

Un gesto che sicuramente farà piacere a Mourinho, in attesa di una dimostrazione da parte della società sul fronte calciomercato a gennaio. Il portoghese si nutre di gesti motivazionali e la tifoseria ha dimostrato che l’intesa con l’allenatore è impeccabile.