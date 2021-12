“E’ pronto ad andarsene…”: mani nei capelli per Gasperini

In questa prima parte della stagione Luis Muriel ha trovato davvero poco spazio. Gasperini non lo vede ed il colombiano pensa alla cessione.

Lo scorso anno ha trascinato l’Atalanta a suon di reti, ma questa stagione per Luis Muriel sembra tutta un’altra musica. Il colombiano è andato a segno in sole 3 occasioni e molto è dipeso dal pochissimo spazio concesso da Giampiero Gasperini: il giocatore non appare più insostituibile e starebbe valutando la situazione.

Gasperini sembra preferire il modulo ad una punta ed anche nel match decisivo contro il Villarreal si è avuta l’ennesima conferma: Muriel è entrato benissimo, segnando anche un gol, ma il giocatore è entrato solo sul risultato di 0-3. Gli stessi tifosi nerazzurri appaiono dubbiosi circa questa scelta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Gasperini, qual’è il futuro per Muriel?

Secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo Muriel, alla soglia dei 30 anni, vorrebbe giocare di più e per questo potrebbe prendere in considerazione la cessione nel prossimo calciomercato invernale.

LEGGI ANCHE >>> Haaland in Serie A, Raiola ha fatto un annuncio che nessuno ha notato

L’attaccante ha una valutazione di circa 20 milioni di euro ed in passato diversi club italiani hanno monitorato con attenzione il giocatore.