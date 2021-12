“Lasceranno il club nelle prossime settimane”: Juve, decisione netta

Almeno due, di quattro centrocampisti, potrebbero dire addio alla Juve già a gennaio: Allegri può fare a meno di loro, decisione netta.

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, ben quattro nomi del centrocampo della Juventus sarebbero stati posti sul mercato. Di questi, almeno due potrebbero lasciare i bianconeri già nel mercato di gennaio, ovvero già nelle prossime settimane. Massimiliano Allegri, infatti, può fare a meno di loro e, con la loro partenza, potrebbe concentrarsi su rinforzi indispensabili.

Not only Aaron #Ramsey (he is out by #Allegri’s plans), #Arrhur and Rodrigo #Bentancur among the transferable players: #Juventus are also ready to sell Adrien #Rabiot, if arrives an offer in the winter #transfers window. Two of these midfielders will leave #Juve in the next weeks https://t.co/3gfj7fLdTp

— Nicolò Schira (@NicoSchira) December 13, 2021