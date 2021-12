“Inzaghi non piange e non chiede…”: Inter, che stoccata a Conte

L’Inter continua la sua ‘scia positiva’ e raggiunge la vetta della classifica di Serie A: la stoccata a Conte non si fa attendere.

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria ottenuta con il Cagliari per 4-0 nella serata di ieri a San Siro, raggiunge la vetta della classifica. Una squadra che ha lavorato fino ad ora con la forza e la voglia di mantenere alto l’onore di chi è campione d’Italia in carica. Molto spesso è stato, perciò, fatto il paragone tra il lavoro svolto da Conte e quello che sta portando avanti Inzaghi: nella serata di ieri è arrivata una stoccata per l’ex nerazzurro.

#Simone allena, non piange. Non chiede colpi da 70 milioni. E questo è un fattore — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) December 12, 2021

Inter, Pedullà parla di Inzaghi: “Allena e non piange”

Simone Inzaghi, ai microfoni di ‘DAZN’ nella serata di ieri, si è mostrato felice per le prestazioni che i nerazzurri stanno tenendo in questa nuova stagione di Serie A e non solo. Si è, infatti, anche detto contento di aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions League dopo ben 11 anni.

Il gruppo nerazzurro sta perciò seguendo le indicazioni del proprio tecnico e, compatto, continua il suo percorso di questa nuova stagione. Proprio in merito al lavoro che sta svolgendo Inzaghi, è intervenuto Alfredo Pedullà, tramite il suo profilo ufficiale ‘Twitter’. Il giornalista, esperto di calciomercato, ha infatti affermato, ‘colpendo’ Antonio Conte: “Simone allena, non piange. Non chiede colpi da 70 milioni. E questo è un fattore“.