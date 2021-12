Quel che è successo non ha precedenti: il sorteggio Champions si ripete

Caos durante il sorteggio degli ottavi di Champions League, a causa di alcuni errori della UEFA. Verrà ripetuto alle ore 15.

Clamoroso: verrà ripetuto alle ore 15 il sorteggio di Champions League. Si tratta della prima volta che accade nella storia della competizione. Il motivo è da ricercare nel disguido avvenuto proprio durante le operazioni effettuate oggi a Nyon che ha creato un certo imbarazzo negli studi della UEFA. Al momento di estrarre l’avversario del Villarreal, infatti, è stato pescato il Manchester United.

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 1500 CET. — UEFA (@UEFA) December 13, 2021

Sorteggio Champions, l’UEFA rifarà il sorteggio

Un accoppiamento non consentito dal regolamento, considerando che le due squadre provengono dallo stesso girone. Un errore palese, come confermato dal dirigente della Uefa Giorgio Marchetti: “Questo non è possibile dobbiamo pescare un’altra squadra”. In seguito, quindi, i funzionari della Fifa hanno dovuto effettuare un’altra pescata assegnando al Villarreal al Manchester City. “Da lì ne è nato un caos totale che ha portato i funzionati a sbagliare la collocazione delle successive palline e a non inserire, tra le possibile avversarie dell’Atletico Madrid, il Manchester United. I Colchoneros, da parte loro, hanno subito fatto ricorso chiedendo alla UEFA di annullare tutto e ripetere l’intero sorteggio alla luce di quando accaduto.

La UEFA, dal canto suo, in questi istanti sta valutando il da farsi senza escludere, come riportato da Gerard Romero, la possibilità di rifarlo di nuovo. Possibilità che poi è divenuto certezza. Tutto da rifare, quindi come si legge nella nota diffusa pochi minuti fa. “A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio per gli ottavi di UEFA Champions League. Di conseguenza, il sorteggio è stato dichiarato nullo e sarà interamente rifatto alle ore 15″.