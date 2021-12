Napoli, peggio di così non si poteva: il sorteggio europeo è durissimo

In corso a Nyon i sorteggi degli spareggi di Europa League: per il Napoli una rivale proveniente dalla Champions

Proseguirà agli spareggi l’avventura del Napoli in Europa League. Il sorteggio è scattato alle ore 13 a Nyon e sono diversi i team scesi dalla Champions League che la squadra di Luciano Spalletti potrebbe incontrare. L’elenco, nello specifico, comprende: Barcellona, Borussia Dortmund, Lipsia, Porto, Siviglia, Sheriff e Zenit. La squadra, nella fase a gironi, si è classificata al secondo posto dietro soltanto allo Spartak Mosca eliminando nell’ultimo turno il Leicester.

Napoli, che beffa: agli spareggi Spalletti se la vedrà con il Barcellona

Napoli, il sorteggio è stato tutto fuorchè fortunato. Gli azzurri se la vedranno col Barcellona. Certo, tutte le avversarie da incontrare, nel complesso, erano squadre di assoluto valore. Ma il club di De Laurentiis è stato sempre poco fortunato con i sorteggi europei negli ultimi anni, e prendere la compagine guidata da Xavi è probabilmente il peggior accoppiamento possibile.

Il Barcellona in Liga se la sta passando piuttosto male, al momento (è a -18 dal Real Madrid). La retrocessione in Europa League è stato un evento senza dubbio storico, dal momento che dai primi anni 2000 la ex squadra squadra di Messi non partecipava a tale competizione (all’epoca chiamata ancora Coppa Uefa). Ma il tasso tecnico resta più che discreto, ed il Napoli dovrà pur sempre fronteggiare una squadra dal peso storico importante

Gli spareggi delle altre italiane:

ATALANTA-OLYMPIAKOS e PORTO-LAZIO.