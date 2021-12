Donnarumma, niente da fare: l’annuncio di Pochettino lo spiazza ancora

Mauricio Pochettino torna a parlare dell’alternanza Donnarumma-Navas: il portiere italiano ha giocato ieri titolare contro il Monaco.

Il tema dell’alternanza tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas non sembra perdere terreno tra le fila del PSG. Mauricio Pochettino ormai avrebbe scelto di continuare alternare i due estremi difensori all’interno degli 11 titolari del Paris Saint-Germain. Nella serata di ieri, contro il Monaco, è stato scelto però nuovamente Donnarumma. Seconda buona prestazione, disputata in maniera consecutiva dopo la precedente contro il Bruges, per l’italiano che porta a casa anche un clean sheet (con il risultato finale di 2-0).

PSG, Pochettino non ha dubbi sulla questione Donnarumma-Navas: “Abbiamo grande fiducia”

Intervenuto in conferenza stampa, dopo la vittoria ottenuta in casa dal PSG contro il Monaco, Pochettino ha dichiarato: “Abbiamo giocato sette partite questo mese. Navas è stato espulso contro il Nantes e non ha potuto giocare contro il Saint-Étienne. Credo che Navas abbia giocato tre match e Donnarumma gli altri quattro. Abbiamo grande fiducia in entrambi i portieri“.

Nonostante la crescita che sta dimostrando Donnarumma, in queste ultime sfide in cui è stato scelto titolare al posto di Keylor Navas, quindi, Pochettino ha dimostrato di avere ancora piena fiducia in entrambi i portieri del club. Anche se l’ex rossonero sembra aver preso il sopravvento, specialmente dopo l’espulsione rimediata da Navas contro il Nantes, il tecnico del PSG non vorrebbe abbandonare la decisione di continuare ad alternali, di partita in partita.