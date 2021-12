“Era da rosso!”: Roma-Spezia, web in rivolta per la mancata espulsione

Il web commenta un episodio da moviola durante la sfida tra Roma e Spezia. Nel mirino un difensore giallorosso al quale mancherebbe un rosso.

La vittoria della Roma ha confermato quanto la squadra giallorossa non voglia assolutamente mollare la presa. Portare a casa tre punti, soprattutto in questo momento, rappresenta assolutamente in maniera chiara come i ragazzi di Mourinho stiano cercando di prendere la strada giusta per non perdere terreno dalla prime della classe. La zona Europa è assolutamente vicina (meno quella Champions), e cosi stavolta la vittoria è arrivata grazie ai difensori.

Le reti di Smalling e Ibanez hanno regalato il successo a Mourinho, che ora potrà guardare alla prossime partite con favore. Guai a sottovalutare lo Spezia, e di fatti i giallorossi non l’hanno fatto. C’è, però, un altro difensore dei capitolini che è finito assolutamente al centro dell’attenzione, con il web che ha chiesto a gran voce il cartellino rosso.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

“Era da rosso!”: sul web denunciano la mancata espulsione a Kumbulla

E cosi sono tanti che sul web hanno puntato il dito contro l’arbitro Prontera, per una decisione che ancora adesso sta facendo discutere. Al minuti 64′, infatti, il protagonista di un episodio dubbio è stato Kumbulla, che è entrato in maniera molto dura su Agudelo, tenendo anche il piede alto, praticamente a martello. Il direttore di gara ha optato per l’ammonizione, suscitando le polemiche.

La prima poteva anche non darla, ma kumbulla secondo me era da rosso — Frenzy (@il_Paride) December 13, 2021

LEGGI ANCHE >>> Lewandowski apre le porte alla Serie A: dichiarazioni a sorpresa

“Era da rosso!”, scrive un utente suo social, al quale si legano anche altri momenti di questo tipo. “Kumbulla graziato“, “Che rischio Kumbulla”, “Dobbiamo menzionare anche rosso che Kumbulla è meritato, ma non ha ricevuto”, ancora altri commenti sul web. Insomma, un cartellino rosso che poteva starci e che, ovviamente, avrebbe condizionato di sicuro l’ultima parte della partita.