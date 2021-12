Lewandowski apre le porte alla Serie A: dichiarazioni a sorpresa

Lewandowski è stato premiato come miglior calciatore dell’anno al Golden Boy, dove ha parlato anche dell’ipotesi d vederlo giocare in Italia.

Dopo la vittoria contro il Mainz di sabato, e il conseguente pareggio del Borussia Dortmund contro il Bochum, il Bayern Monaco ha sei punti di vantaggio sulla squadra di Marco Rose. Il trascinatore del team bavarese è senza dubbio Lewandowski. L’attaccante ha segnato 16 gol nelle 15 giornate di Bundesliga disputate fino adesso.

Robert Lewandowski, con annesse polemiche, ha sfiorato quest’anno la vittoria del Pallone d’Oro, consegnato poi a Messi. In molti, sia tra i tifosi che tra i media, hanno affermato che il massimo trofeso per un calciatore doveva essere assegnato all’attaccante del Bayern Monaco.

Lewandowski: “Giocare un giorno in Italia? E’ possibile”

Il centravanti polacco è stato comunque premiato in serata come miglior giocatore dell’anno al ‘Golden Boy’, dove ha rilasciato queste dichiarazioni: “Sono molto orgoglioso di aver vinto questo premio. Dedico questo premio a tutti i mei tifosi nel mondo, anche quelli italiani. Spero di dare il meglio di me stesso anche l’anno prossimo”.

Lewandowski ha poi parlato della possibilità di vederlo giocare un giorno nel campionato italiano. “Non posso affermare qualcosa che non so ancora, ma so che in Italia sono molto apprezzato. C’è la possibilità di giocare in Serie A, perché potrei affrontare grandi squadre e grandi calciatori. Passione per Roberto Baggio? A sei anni ho cominciato a vedere le sue partite, il suo grandissimo talento ed il suo stile “.