Due difensori trascinano la Roma, battuto lo Spezia all’Olimpico

Da pochi minuti è terminata la gara tra Roma e Spezia con il risultato di 2-0 a favore della squadra di Mourinho.

La Roma passa subito in vantaggio, da azione da calcio d’angolo, al 5′ grazie al colpo di testa di Smalling, su assist di Abraham. Al 25′ ci prova Vina: bravo Provedel a respingere. Trascorrono dieci minuti e lo Spezia è pericoloso con Reca, che ci prova con un tiro sul primo palo parato da Rui Patricio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma-Spezia, i giallorossi la chiudono con Ibanez nella ripresa

I liguri sono insidiosi ancora con Reca, ma la sua conclusione si spegne sul fondo. Nei minuti di recupero del primo tempo c’è l’ennesimo palo colpito in questa stagione da Abraham. Lo Spezia è più vivo ad inizio ripresa e sfiora il pareggio con Manaj: blocca a terra Rui Patricio.

LEGGI ANCHE >>> Lewandowski apre le porte alla Serie A: dichiarazioni a sorpresa

Al 57′ viene rispettata la legge del goal sbagliato, goal subito. La squadra di Mourinho segna il raddoppio, sempre su azione da corner, con il colpo di testa di Ibanez. Trascorrono cinque minuti e viene annullato il gol di Manaj per un fuorigioco di Bastoni. Abraham è di nuovo pericoloso al 74′, ma trova sempre un pronto Provedel a respingere.

Lo Spezia non demorde e all’82’ sfiora la rete con il colpo di testa di Amian, che lambisce il palo. La gara si conclude con il gol annullato a Felix per un tocco con il braccio prima di concludere a rete. Il giovane calciatore, già ammonito, viene espulso. Tre punti importanti per la Roma, che agguanta la Juventus in classifica.

Classfica di Serie A aggiornata

Inter 40, Milan 39, Atalanta 37, Napoli 36, Fiorentina 30, Juventus 28, Roma 28, Empoli 26, Lazio 25, Bologna 24, Verona 23, Sassuolo 23, Torino 22, Sampdoria 18, Udinese 17, Venezia 16, Spezia 12, Cagliari 10, Genoa 10, Salernitana 8.