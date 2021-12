“Abbiamo detto no all’Inter”: la rivelazione dell’agente spiazza tutti

L’agente di Karim Adeyemi ha rivelato un retroscena di mercato importante: no per l’Inter, l’attaccante vuole un altro club.

L’Inter di Simone Inzaghi cerca un altro attaccante, che possa far rifiatare il lavoro svolto da Dzeko e Lautaro Martinez tra le fila nerazzurre. A maggior ragione ora che Correa non è al massimo della condizione fisica, alle prese con una distrazione ai flessori, e che la permanenza di Sanchez in rosa sembrerebbe essere in bilico. Il nome per cui avrebbero sondato il terreno Marotta e Ausilio sarebbe quello di Karim Adeyemi. Ma le dichiarazioni del suo agente ormai non lasciano dubbi.

Calciomercato Inter, l’agente dichiara: “Abbiamo detto di no”

Karim Adeyemi, punta centrale del RB Salisburgo, è un classe 2002 che interessa all’Inter e non solo. Ha realizzato fino ad ora 17 gol e 4 assist in 23 match, tra Champions e campionato. Il suo contratto con il club di Bundesliga è in scadenza il 30 giugno del 2024, ma il giocatore può partire già nella prossima sessione di calciomercato, ovvero a gennaio. La società nerazzurra ha perciò sondato il terreno per il suo profilo, speranzosa di avere qualche possibilità di portarlo a Milano.

Le dichiarazioni rilasciate dal suo agente Thomas Salomon, a ‘Salzburg24.at’, però, hanno spento i desideri di Marotta e Ausilio: “Qualche giorno fa abbiamo detto no alla proposta del Barcellona, il meglio per il suo futuro è un club tedesco. Ha detto no anche a Real Madrid e Inter perché la sua intenzione è quella di giocare in Bundesliga”. L’intento del giocatore è infatti quello di andare a giocare nel Borussia Dortmund, club con cui l’intesa sembrerebbe essere a un passo.