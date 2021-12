Donnarumma e Bonucci sono finiti nella stessa ‘squadra’: è ufficiale

Ancora un premio in vista per Donnarumma, Bonucci e Jorginho. I tre pilastri della Nazionale tra i più votati per il FIFA FIFPRO Men’s World 11 del 2021.

La FIFA e FIFPRO hanno annunciato i 23 giocatori che hanno avuto il maggior numero di voti per il premio FIFA FIFPRO Men’s World 11 del 2021. Il premio, organizzato dai calciatori per i calciatori, sarà consegnato durante la cerimonia del FIFA The Best Football Awards lunedì 17 gennaio 2022. Il premio globale, per la prima volta in diciassette anni, è stato aggiornato. La rosa dei calciatori con più voti è stata ridotta da 55 a 23. Il motivo? Somigliare ad una squadra reale che, nelle competizioni internazionali, solitamente, è composta da 23 membri.

Donnarumma tra i migliori portieri

I tre portieri, i sei difensori, i sei centrocampisti ed i sei attaccati ad aver ricevuto il maggior numero di voti sono i seguenti. Tra loro ci sono anche tre italiani: Donnarumma, Bonucci e Jorginho.

Portieri

Alisson Becker (Brasile/Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Italia/AC Milan/Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal/Chelsea FC)

Difensori

David Alaba (Austria/FC Bayern Monaco/Real Madrid CF)

Jordi Alba (Spagna/FC Barcellona)

Trent Alexander-Arnold (Inghilterra/Liverpool FC)

Dani Alves (Brasile/São Paulo FC/FC Barcellona)

Leonardo Bonucci (Italia/Juventus FC)

Rúben Dias (Portogallo/Manchester City FC)

Centrocampisti

Sergio Busquets (Spagna/FC Barcellona)

Kevin De Bruyne (Belgio/Manchester City FC)

Bruno Fernandes (Portogallo/Manchester United FC)

Frenkie de Jong (Olanda/FC Barcelona)

Jorginho (Italia/Chelsea FC)

N’Golo Kante (Francia/Chelsea FC)

Attaccanti