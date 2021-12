“L’ho dovuto fare…”: Icardi, gesto spiazzante di Wanda Nara

La querelle tra Wanda Nara e suo marito, l’attaccante del Psg Mauro Icardi, continua a tenere banco sia in Europa che in Argentina.

L’ex attaccante dell’Inter ed ora al Psg Mauro Icardi continua a far discutere soprattutto per quello che ‘combina’ fuori dal campo da gioco. Nelle ultime settimane è stato coinvolto nella ‘liason’ che l’ha visto tradire la moglie e showgirl Wanda Nara con la China Suarez, un’altra soubrette argentina. Una situazione al limite del grottesco per un giocatore che ha visto la vita privata di Icardi esposta ai media europei ed argentini, quasi come fosse una ‘fiction’.

La donna è stata intercettata dai colleghi di LAM, uno dei primi media sudamericani ad occuparsi del ‘tradimento’ del calciatore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Niente più Icardi, Wanda cambia nome sui social

Nelle ultime ore era giunta voce di una nuova lite tra le parti, nata soprattutto dalla scelta a sorpresa di Wanda di cambiare il suo nome su Instagram da Wanda Icardi a Wanda Nara. La donna ha spiegato tutto rispondendo alle domande:

LEGGI ANCHE >>> Lo sgambetto involontario del Bayern Monaco all’Inter può far saltare tutto

“Ho cambiato cognome sui social per la mia azienda di trucchi. La rabbia di Zaira verso Maurito? Siamo una famiglia, mia sorella non è arrabbiata”.