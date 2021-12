Lo sgambetto involontario del Bayern Monaco all’Inter può far saltare tutto

Inter e Bayern Monaco potrebbero ritrovarsi in un intreccio di mercato che vede cosi i nerazzurri beffati in extremis per il portiere Onana.

Sono ormai diversi mesi che il portiere dell’Ajax Andre Onana viene accostato con insistenza all’Inter. Il giocatore ha il contratto in scadenza a Giugno 2022 e diversi club europei sono sulle sue tracce.

Come riporta Calciomercato.it l’agente del calciatore sarà in Italia nelle prossime settimane ed i dirigenti nerazzurri Ausilio e Marotta hanno già pronta l’offerta. L’Inter infatti è pronta a fare di Onana il post Handanovic e vuole proporre un contratto quinquennale da 3 milioni annui. I nerazzurri non sono però l’unico club sul calciatore.

L’Inter non è l’unico club su Onana

I nerazzurri sono in attesa di risposte, ma sul calciatore c’è anche il forcing del Barcellona. Il club catalano vive un momento economico non semplice ed è molto attento ai colpi a parametro zero. Potrebbe nascere cosi una girandola di mercato che vedrebbe l’Inter beffata.

Il portiere tedesco del Barcellona Marc-Andrè Ter Stegen è infatti nel mirino del Bayern Monaco ed in caso di una buona offerta potrebbe partire e tornare in patria. In questo caso i catalani potrebbero provare l’affondo ed offrire anche il posto da titolare al giocatore, molto allettato dai blaugrana.