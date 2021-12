“Icardi e dopo Vlahovic”, clamorosa strategia Juve per la punta

Chiara sul mercato la strategia della Juve in vista del mercato di gennaio. La società bianconera vuole regalare una punta ad Allegri

A volte ritornano e chissà fino a quando. Mauro Icardi ha letto più volte il suo nome accostato a quello della Juventus, capitava già ai tempi dell’Inter, nonostante fosse capitano di una rivale storica, sportivamente parlando, dei bianconeri. Allora non se ne fece nulla, ma la Juve non ha mai smesso di pensare ad un attaccante che in Italia ha sempre dimostrato di saper svolgere alla perfezione il proprio mestiere di bomber.

Esattamente quello che manca, oggi, alla squadra allenata da Allegri. Triste al Psg, in cerca di riscatto, voglioso di tornare in Italia, l’argentino potrebbe riuscirci a gennaio vestendo proprio la maglia della Juventus. Come?

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Juve, la strategia per l’attacco

L’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttsport’ fa sapere che la strategia dei bianconeri in vista del mercato di gennaio è chiara: tamponare l’emergenza attaccanti con Icardi in attesa di Vlahovic. La Fiorentina non cede il serbo subito e allora la Juve, mentre si appresta a preparare l’assalto estivo al talento viola, vorrebbe puntare su Icardi in prestito con diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE >>> “Profonda delusione, non mi addentro…”: Marotta, dichiarazioni cocenti

Sei mesi per valutare Maurito, tre gol col Psg in campionato, prima di prendere una decisione a giugno: riscattarlo, perché avrà fatto bene, oppure rispedirlo al mittente puntando tutto su Vlahovic. Il vero obiettivo che però costa troppo e sul quale si fionderanno presto i principali club europei.