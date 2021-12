Roma, il Covid rovina la tradizione di Natale: salta tutto

Roma, annullato il tradizionale evento di Natale. Salta la cena a Trigoria: i motivi li riporta il portale del ‘Corriere dello Sport’.

Niente da fare per la Roma di José Mourinho che dovrà rinunciare alla tradizionale festa di Natale. Questa sera a Trigoria il club tutto si sarebbe dovuto radunare per dare il via ai festeggiamenti in vista delle imminenti festività natalizie. Così non sarà perché l’evento è stato di fatto annullato.

Roma, annullata la festa di Natale

Come riferisce il portale online del ‘Corriere dello Sport’, questa sera al Fulvio Bernardini di Trigoria non ci sarà alcun festeggiamento. Inizialmente era previsto l’arrivo di oltre cento persone: calciatori con mogli e compagne, staff al completo e tutti i membri del club giallorosso si sarebbero ritrovati per fare festa.

All’ultimo minuto, però, tutto è saltato. La Roma ha deciso di annullare l’evento. I motivi sono due. Il primo è legato all’emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in corso; il secondo è per una questione di attenzione ai prossimi impegni di campionato. Oltre al pericolo di contagio da Coronavirus, l’ambiente vuole restare concentrato sul prossimo impegno di Serie A contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, un match delicatissimo in ottica classifica.