PSG, Donnarumma spiazza: messaggio a Navas inaspettato

Gianluigi Donnarumma sorprende con un messaggio sui social rivolto a Keylor Navas, suo rivale per la maglia di portiere del PSG.

Dopo aver conquistato il titolo di miglior giocatore degli Europei andati in scena in estate, vinti con l’Italia dopo aver messo in fila una dopo l’altra una serie di prestazioni da urlo, Gianluigi Donnnarumma era pronto a prendersi anche Parigi e la maglia del PSG.

Gigio e il suo agente Mino Raiola avevano fatto i conti con le polemiche che sarebbero arrivate in seguito all’addio a parametro zero al Milan. Meno, invece, con la concorrenza che quello che per molti è il miglior portiere al mondo avrebbe trovato una volta sbarcato in Francia.

Donnarumma si è infatti trovato in competizione per una maglia da titolare con Keylor Navas, esperto portiere costaricano 3 volte campione d’Europa con il Real Madrid e considerato come Gigio tra i migliori interpreti di un ruolo che spesso prevede la presenza in rosa di un titolare e di una riserva conclamata.

Così non è stato al PSG: l’allenatore Mauricio Pochettino ha messo subito in chiaro che non avrebbe fatto preferenze, e Navas non ha mollato di un millimetro finendo con il dividersi la porta con Donnarumma. Una situazione che ha frustrato non poco il portiere italiano, che comunque rispetta non poco il compagno e collega.

Donnarumma, auguri social al “rivale” Navas

La dimostrazione è arrivata oggi, nel giorno del 35° compleanno di Keylor Navas. Tra i tanti messaggi di auguri ricevuti dal portiere costaricano sui social – dove tra Facebook, Twitter e Instagram vanta complessivamente quasi 30 milioni di follower! – è infatti spiccato quello di Donnarumma, che ha postato un pensiero per il compagno nelle proprie stories su Instagram.

Un gesto in parte inaspettato e che comunque chiarisce, se ce ne fosse ancora bisogno, il grande rispetto e la stima che i due portieri provano uno nei confronti dell’altro. In attesa del prossimo allenamento, della prossima partita e della prossima decisione di mister Pochettino.