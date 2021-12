Milan, brutte notizie dal mercato: l’annuncio fa ‘scontento’ Maldini

Milan, è caccia aperta al difensore centrale: il DS del Torino, Vagnati, rompe il silenzio sull’obiettivo Bremer: “È da un po’…”

L’infortunio di Kjaer è stato tanto pesante, quanto inaspettato. E adesso, il Milan è costretto a muoversi in fretta per sostituire e rimpiazzare (degnamente) il forte centrale danese. La wish-list di Maldini e Massara è ampia, ma piano piano si restringe ad un paio di nomi. Su tutti Bremer del Torino.

Il centrale granata sta rappresentando una delle grande sorprese del campionato. Nonché uno dei difensori più in forma e dominanti (soprattutto fisicamente) della nostra Serie A. Un profilo sul quale il Milan (e non solo) ha posato i propri occhi, già per il mercato di gennaio.

Milan su Bremer, Vagnati rompe il silenzio in diretta

A fare chiarezza sul futuro di Bremer, c’ha pensato il DS del Torino, Ivan Vagnati, ai microfoni di Mediaset: “È da un po’ che non rispondo più alle telefonate… – spiega il dirigente granata, poco prima della gara di Coppa Italia contro la Sampdoria – Al momento non registriamo nulla di concreto per lui”.

Poi Vagnati ‘blinda’ il calciatore, almeno sino al termine del campionato: “Nonostante tutto, Bremer rappresenta un elemento importante per noi. E posso dire che resterà con noi sino al termine della stagione. È l’anno della sua consacrazione, ne siamo convinti. Adesso siamo concentrati a finire il campionato con lui, poi ne parleremo”.