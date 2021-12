“È già addio…”: mercato Juventus, ecco l’inevitabile colpo di scena

La Juve è attesa da un mercato in uscita parecchio impegnativo. E tra i tanti esuberi ‘torna’ anche quello di Douglas Costa.

La Juve è una squadra palesemente alle prese con il tentativo di apertura di un nuovo ciclo. Dopo anni di successi, la squadra bianconera è alla prese con una stagione fino ad ora abbastanza in chiaroscuro, figlia anche di diverse situazioni di mercato da chiarire.

In entrata il club bianconero si muoverà certamente in attacco, con Vlahovic e Icardi che sono i due nomi caldi, ma anche in uscita la dirigenza avrà il suo bel da fare. Tanti i nomi in lista di sbarco: da Rabiot a Ramsey, quasi tutti con ingaggi pesanti e dalla difficile collocazione.

A peggiorare la questione esuberi si è però messo anche un rientro imprevisto che rischia di ingolfare ancora di più le trattative in uscita: Douglas Costa. L’ex Bayern infatti, dopo la retrocessione del Gremio, non verrà riscattato. Anzi, la rottura dei rapporti col club brasiliano potrebbe costringere la Juve a riaccoglierlo fin da subito.

Juve, Douglas Costa dal Brasile… al Brasile

La Juve starebbe quindi già sondando le possibili pretendenti. Il giocatore che ha un contratto fino al 30 giugno 2022, avrebbe, secondo Goal.com, attirato l’attenzione di un altro club brasiliano: il San Paolo.

Quasi certamente Douglas Costa non tornerà in Italia. Lo stesso giocatore non disdegnerebbe una soluzione sempre brasiliana. Resta però da superare uno scoglio complicato: l’ingaggio.