Il PSG torna a spendere: colpo pazzesco per battere il Real

Il Psg sta pensando a un nuovo colpo per l’attacco: l’obiettivo dello sceicco Al-Khelaifi è l’attaccante esterno ex Juventus Kingsley Coman

Rinforzare ancora il Psg per raggiungere la Champions League, sfuggita fino a questo momento. Il primo ostacolo che si presenterà davanti ai parigini a partire da febbraio quando scatterà la fase ad eliminazione diretta sarà rappresentato dal Real Madrid. Non sicuramente l’avversario più comodo per proseguire la corsa in maniera spedita.

Lo sceicco e presidente del club parigino Nasser Al-Khelaifi non vuole lasciare nessuna strada intentata e dopo l’arrivo di Messi e di altri grandi campioni giunti sotto la Tour Eiffel nel corso dell’estate, ora potrebbe verificarsi un altro ingresso importante. Le indiscrezioni provenienti dalla Francia sono state riportate da “Foot Mercato”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Psg, un altro super colpo per Al-Khelaifi: se Di Maria non rinnova pronto l’assalto a Kingsley Coman

Il 25enne calciatore francese del Bayern Monaco Kingsley Coman, vecchia conoscenza dei tifosi della Juventus e appassionati del calcio italiano, è entrato nel mirino del Paris Saint Germain. ‘Les Parisiens’ potrebbero aggiungerlo a un già formidabile parco offensivo. L’ex bianconero peraltro vedrebbe bene un suo ritorno in Francia e nella squadra per cui faceva il tifo da bambino.

Perché l’operazione entri nel vivo e possa concludersi però il Psg andrà incontro a una rinuncia, Angel Di Maria. L’argentino è in scadenza. Un suo rinnovo farebbe decadere la possibilità di vedere Coman con la maglia della squadra francese.

LEGGI ANCHE >>> Hanno ucciso la Coppa Italia: ora è quella dei potenti

In questa stagione, Coman ha totalizzato 17 presenze e siglato cinque reti. Al momento è fermo per un problema alla coscia. La Juventus lo acquistò dal Psg, giovanissimo. Arrivò in Italia nel 2014 e un anno più tardi si trasferì al Bayern in prestito. I bavaresi lo riscattarono nella stagione successiva.