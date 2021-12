Caos Lazio, Lotito furioso: il gesto di Milinkovic-Savic

Acque agitate alla Lazio, dopo la decisione presa da 7 giocatori di lasciare la cena di Natale prima del discorso del presidente Lotito.

Ore agitate in casa Lazio dopo quanto accaduto alla cena di Natale. Come noto, infatti, ben 7 giocatori sono andati via prima del discorso conclusivo del presidente Claudio Lotito il quale, dopo aver scoperto l’accaduto, non ha nascosto la propria delusione. “Bisogna avere la capacità di capire cosa stiamo facendo e di fermarsi e dire ‘ma mi sto comportando bene nel rispetto e gli interessi di tutti o solo in quelli personali?’. Ho visto che alcuni se ne sono andati, secondo voi è una qualità degna di rilevanza o una mancanza di rispetto?”.

Lazio, Lotito furioso con Milinkovic-Savic

Nelle scorse ore è quindi andato in scena un confronto interno durante il quale il direttore sportivo Igli Tare ed il tecnico Maurizio Sarri hanno rimproverato, di fronte all’intera squadra, i calciatori in questione. L’elenco, in particolare, comprende: Sergej Milinkovic-Savic, Toma Basic, Stefan Radu, Dimitrije Kamenovic, Felipe Anderson, Adam Marusic e Denis Vavro. I giocatori, dal canto loro, si sono scusati per l’accaduto ammettendo le proprie responsabilità.

La questione non dovrebbe avere ulteriori strascichi (non sono previste multe a loro carico) tuttavia è indicativa del momento critico vissuto dal club reduce dalla sconfitte rimediata con il Sassuolo e scesa al nono posto in classifica. Un rendimento al di sotto delle aspettative iniziali, come analizzato dallo stesso Lotito durante la cena natalizia rivolgendosi alla squadra. “C’è gente che ha dimenticato anche lo spirito del gruppo. Vedo che molti non colgono i sacrifici che si fanno. Il lavoro di tutti va rispettato: c’è gente che vive per voi, lo avete visto. Voi esistete perché qualcuno vi rende visibili”.