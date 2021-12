Sarri ha scelto il nuovo esterno offensivo per gennaio

Il mercato della Lazio di Sarri potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Caccia a un esterno offensivo, occhi puntati anche su Boga del Sassuolo

La Lazio, come confermato da Sarri nelle scorse settimane, interverrà sul mercato per completare la rosa in vista del girone di ritorno. Il tecnico biancoceleste ha già puntato il dito su un nuovo esterno offensivo, abile nell’uno contro uno e letale anche in zona gol. Occhio al profilo di Berardi, nonostante, attualmente non esista ancora nessun contatto tra le parti.

L’esterno del Sassuolo piace particolarmente a Sarri, ma anche alla Fiorentina. La sensazione, però, è che l’attaccante difficilmente lascerà l’Emilia nel corso delle prossime settimane. Intriga anche la suggestione Boga, inseguito dall’Atalanta e in uscita dal Sassuolo. Il club neroverde lo valuta circa 40 milioni.

Mercato Lazio, Sarri intrigato da Berardi e Boga: svelato il piano cessioni

Non è un mistero che Lazio potrebbe valutare attentamente il sacrificio a sorpresa di Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo potrebbe rientrare in un discorso di scambio alla pari con Arthur. Lazio e Juventus potrebbero discutere della trattativa già nelle prossime settimane.

Un nuovo centrocampista, più un nuovo esterno offensivo: Berardi e Boga restano gli obiettivi principali, ma attenzione anche al possibile interesse per Kulusevski, valutato circa 40 milioni.