“Giocatori minacciati dai club!”: caos sulla Coppa d’Africa

Arrivano nuove dichiarazioni a sorpresa sulla Coppa d’Africa: a tre settimane dall’inizio, la competizione continua ad essere a rischio

Tanto caos, mille voci, diverse indiscrezioni sulla Coppa d’Africa. Si svolgerà oppure no? Al momento sembra in dubbio, nonostante le smentite di rito. Dalla Francia, qualche giorno fa, hanno anticipato quello che potrebbe accadere: competizione annullata per la variante Omicron, che spaventa, e perché molti club inglesi non vorrebbero prestare i propri calciatori alle Nazionali nel momento più importante della stagione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Coppa d’Africa, le ultime

Arrivano nuove dichiarazioni che ingolfano l’elenco di ipotesi sul futuro della manifestazione. Intervistato da L’Equipe, Vahid Halilhodzic, ct del Marocco, ha ammesso: “Con una situazione sanitaria simile è sempre più complicato. Si giocherà? Difficile dirlo, c’è una battaglia fra diverse lobby. I giocatori sono obbligati a rispondere alla convocazione, ma tutti i club fanno di tutto affinché non vengano, alcuni persino minacciando i giocatori, dicendo che potevano perdere il posto o essere ceduti”.

LEGGI ANCHE >>> Caos Lazio, Lotito furioso: il gesto di Milinkovic-Savic

Dichiarazioni a sorpresa, ma molto forti, che mettono a serio rischio – se confermate – il regolare svolgimento della Coppa d’Africa, in programma dal prossimo 9 gennaio fino al 6 febbraio. Per molti club c’è la possibilità concreta di perdere i propri tesserati coinvolti per un mese, a questo periodo va aggiunto quello di quarantena obbligatoria da rispettare per rientrare nel proprio paese, come ad esempio per chi gioca in Premier League. Insomma, manca un mese, anche meno, all’inizio della competizione, ma aleggia l’incertezza più totale.