Milan, gesto ufficiale per l’Inter: tifosi spiazzati, la reazione

L’Inter ha sommessamente annunciato la risoluzione contrattuale di Eriksen, il quale per legge non potrà continuare a giocare in Serie A.

La decisione attesa negli ultimi mesi è sfortunatamente arrivata. L’Inter ha dovuto risolvere consensualmente il contratto di Christian Eriksen, poiché, secondo il regolamento che vige in Italia, non si può praticare l’attività sportiva se si ha applicato un defibrillatore sottocutaneo. Le condizioni di salute del calciatore danese sono buone ma non può ottenere in Serie A l’idoneità sportiva, ragion per cui il club ha dovuto prendere l’inevitabile decisione.

Sad to see a worthy rival go, all the best in your future adventures @ChrisEriksen8 👏 Auguriamo il meglio a Christian per il suo futuro, è un peccato perdere un grande uomo e un grande avversario 👏 — AC Milan (@acmilan) December 17, 2021

Inter, addio Eriksen: il bellissimo messaggio del Milan al danese

É evidente che l’epilogo non abbia fatto piacere a nessuna delle parti in causa, sebbene la priorità da quel giorno di giugno, in cui Eriksen si è sentito male in campo, è sempre stata sapere che il danese possa stare bene e godere di una lunga vita. L’esperienza all’Inter è stata breve ma comunque ricca di consensi ottenuti grazie ad ottime prestazioni e anche di soddisfazioni: l’ultima il trionfo con lo scudetto. Ciò almeno rende meno amaro l’addio.

A riconoscere la grandezza del calciatore è stato anche il Milan, storico rivale dei nerazzurri, che ha commentato su Twitter il post condiviso dall’Inter con le immagini di alcuni dei momenti migliori di Eriksen con la casacca milanese. La società rossonera ha scritto: “Auguriamo il meglio a Christian per il suo futuro, è un peccato perdere un grande uomo e un grande avversario”. Un bellissimo gesto anche perché indubbiamente sincero.