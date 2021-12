“Sarà l’ultima volta…”: Mancini è avvertito, l’ufficialità coinvolge l’Italia

La neonata Nations League dal 2024 potrebbe già cambiare regolamento: alle Nazionali europee si aggiungeranno alcune di quelle sudamericane.

Non tutti l’apprezzano o ne riconoscono il valore, evidentemente perché la Nations League è ancora una competizione molto giovane e soprattutto perché per certi versi non sembra differire tanto almeno nel significato dagli Europei, vinti dall’Italia durante l’ultima estate. Per tale ragione e per interessi sicuramente anche di natura economica, la neonata kermesse internazionale presenterà delle novità a partire dal 2024.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Nations League, dal 2024 ci saranno anche le sudamericane

La UEFA ha annunciato che dalla prossima edizione ai team continentali si aggiungeranno i sudamericani. Ci saranno Argentina, Brasile più le altre Nazionali tra le dieci che riusciranno a trovare un accordo anche con la CONMEBOL. I criteri sono ancora da stabilire, ma l’idea di base sarebbe quella di garantire dall’esordio nel torneo l’accesso alla Lega A alle 6 Nazionali migliori del Sudamerica. Le altre 4 invece entrerebbero a far parte della Lega B.

LEGGI ANCHE >>> Probabili formazioni e infortunati 18^ giornata: fuori Dybala e…

Ne ha parlato Zbigniew Boniek, vicepresidente della UEFA, a ‘meczyki.pl’: “Questa è l’ultima Uefa Nations con questo format. Abbiamo avuto un meeting con la Conmebol e dal 2024 le squadre sudamericane si uniranno al torneo. Al format stiamo lavorando. Il calendario delle Nazionali è ristretto, per cui non c’è troppo margine di manovra”.