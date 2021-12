“Non resterà”: Juve, l’addio è certo: doppia pista per la cessione

Nuova spina per la Juve, che a gennaio dovrà trovare una nuova squadra per Douglas Costa. Il brasiliano sta per lasciare il Gremio.

Non c’è pace per Douglas Costa. Il brasiliano, infatti, è destinato a lasciare il Gremio già a gennaio. Il motivo è da ricercare nella pessima (l’ennesima) stagione da lui vissuta, tra continui problemi fisici e rendimento in campo non all’altezza. Attraverso il suo acquisto, concretizzato a maggio, il club pensava di poter ambire nuovamente alle posizioni nobili della classifica tuttavia la realtà si è dimostrata quanto mai lontana dai sogni.

Juve, Douglas Costa lascia il Gremio

La squadra, al momento, si trova al terzultimo posto dopo aver totalizzato 19 sconfitte in 38 partite giocate. Troppe per il club, che proprio in questi giorni ha deciso di fare a meno dell’esterno offensivo e rispedirlo alla Juventus. Un problema in più da gestire per i bianconeri, che ora dovranno iniziare a sondare il mercato alla ricerca di una nuova destinazione per Douglas Costa. Che rimanga a Torino, magari come rinforzo invernale, è da escludere visto che non rientra in alcun modo nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Stando alle indiscrezioni riportate su twitter dal giornalista Nicolò Schira, il giocatore potrebbe restare in Patria: il San Paolo, che di recente raccolto informazioni su di lui e sta valutando l’idea di farsi avanti chiedendolo sempre con la formula del prestito. Douglas Costa, inoltre, è nel mirino pure di società del Qatar e dell’Arabia Saudita. Niente rientro in Europa, quindi, per lui. I tempi riguardanti l’annuncio si preannunciano stretti: la Juventus vuole chiudere la pratica in fretta.