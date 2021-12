Juventus, questa non ci voleva: Guardiola pronto a ‘rovinare’ tutto

Il Manchester City irrompe sul mercato e in vista di gennaio sembra pronto a beffare la Juventus nella trattativa per un super bomber.

Brutta notizia per la Juventus, che nonostante il passaggio del turno in Champions proprio non riesce a decollare in campionato. E oggi rischia anche di essere beffata sul filo di lana in sede di calciomercato.

Il club bianconero pensava infatti di poter risolvere molti dei suoi problemi intervenendo sul mercato e acquistando un nuovo centravanti, ruolo che al momento sembra scoperto: Morata è troppo intermittente e Kean non sembra ancora maturo al punto giusto così come Kaio Jorge, che tra l’altro presenta anche caratteristiche diverse.

Con Dybala ancora alle prese con alcuni problemi fisici, e comunque vero numero 10, la Juventus stava puntando un centravanti di sicuro affidamento e prospettiva e credeva di averlo individuato. Ma la trattativa, che comunque sarebbe stata tutt’altro che semplice, sembra adesso poter svanire con l’ingresso nella storia di una vera superpotenza europea: il Manchester City di Pep Guardiola.

Juventus-Vlahovic, si inserisce il City di Guardiola

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, il tecnico dei Citizens avrebbe chiesto al club di acquistare già nella finestra di calciomercato di gennaio Dusan Vlahovic. Il bomber della Fiorentina, 32 gol nel 2021, era infatti l’obiettivo principale della Juventus.

Seguito anche dal Milan, il serbo sembra da tempo ai ferri corti con la Viola. Problemi legati al rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 che sembrerebbero costringere la Fiorentina a guardarsi intorno per cedere il giocatore fin quando sarà possibile. I pretendenti certo non mancano, ma nessuno fino a questo momento sembrava poter soddisfare le richieste economiche del numero uno gigliato Rocco Commisso.

L’interesse del Manchester City, se sarà concretizzato con un’offerta ufficiale, potrebbe risolvere la questione. La trattativa darebbe a Vlahovic una vetrina internazionale e un nuovo ricco contratto, alla Fiorentina i soldi che ritiene valgano il cartellino del giocatore e a Guardiola il centravanti tanto desiderato, che nelle ultime settimane ha superato nella sua lista di preferenze anche Harry Kane.

E la Juventus? La sensazione è che con il Manchester City in campo lo spazio di manovra per arrivare a Vlahovic sarà ridottissimo. E che a quel punto dalle parti di Vinovo saranno costretti a individuare un nuovo obiettivo.