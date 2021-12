“Milan, il titolare ha la febbre”: Pioli gelato a poche ore dal Napoli

Ancora problemi in vista del match di domenica sera per il Milan di Pioli. Nei rossoneri è in dubbio per febbre il terzino Theo Hernandez.

Domenica sera si disputerà a San Siro il big match di Serie A tra Milan e Napoli, incontro che potrebbe decretare la principale rivale dell’Inter nella questione scudetto. Entrambe le squadre hanno diverse assenze ed, in casa rossonera, è sorta un nuovo importante problema.

Il terzino francese Theo Hernandez, come riporta Sky Sport, ha accusato un lieve attacco febbrile e per questo motivo ha lavorato solo in palestra sia ieri che oggi. Il giocatore domani dovrebbe tornare in gruppo, ma non c’è certezza assoluta circa la sua presenza da titolare contro gli azzurri.

Milan, a rischio un nuovo top in difesa

Dopo Simon Kjaer e Davide Calabria il Milan vede a rischio un altro suo leader per la difesa e Theo tiene in apprensione i suoi tifosi.

In vista del match di San Siro non se la passa meglio il Napoli visto che anche gli azzurri sono in evidente difficoltà dato le assenze e gli infortunati nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti.