Juve, è ufficiale: l’annuncio che avvicina il centravanti top ad Allegri

In casa Arsenal è esploso il caso Aubameyang, ormai sempre più fuori dalle gerarchie di Arteta. Sul giocatore c’è l’interesse della Juve.

L’Arsenal di Mikel Arteta continua a stupire con i suoi ‘giovani micidiali’ ed avanza verso i piani alti della classifica. Ciò nonostante i Gunners sono alle prese con il ‘caso Aubameyang’. Il comportamento recente del centravanti gabonese non è piaciuto e la società gli ha tolto i gradi di capitano e lo ha escluso dai titolari, non convocandolo nel derby contro il West Ham. Il giocatore è in uscita e la Juve osserva attentamente.

Nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia del prossimo match di Premier League, il tecnico spagnolo Arteta ha parlato della situazione di Aubameyang ed ha chiarito che il giocatore non è perdonato e anche nel match contro il Leeds non sarà a disposizione.

Juve a caccia di un centravanti, Aubameyang nel mirino

Secondo quanto riportano in Inghilterra il giocatore potrebbe dire addio alla squadra già a gennaio e la Juve è una delle principali pretendenti.

I bianconeri sono a caccia di un centravanti che possa garantire gol alla squadra di Allegri ed Aubameyang è un profilo internazionale e di esperienza che potrebbe fare al caso della società torinese.