Probabili formazioni e infortunati 18^ giornata: fuori Dybala e…

Tutte le probabili formazioni della 18^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Genoa. Spiccano anche le super sfide tra Atalanta-Roma e Milan-Napoli

Tutto pronto per l’inizio della 18^ giornata di Serie A prima dell’ultimo turno di campionato che sancirà il rompete le righe per la sosta invernale. Juventus a caccia dei tre punti nella trasferta contro il Bologna. Chiuderà il 18° turno la sfida tra Milan-Napoli.

Probabili formazioni 18^ giornata Serie A

Lazio-Genoa

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Ghiglione; Pandev, Destro.

Salernitana-Inter

SALERNITANA (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Simy, Bonazzoli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Martinez.

Atalanta-Roma

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

Bologna-Juventus

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theathe; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kean, Morata.

Cagliari-Udinese

CAGLIARI (3-5-2): Cragno, Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Grassi, Marin, Deiola, Dalbert; Keita, Joao Pedro.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

Fiorentina-Sassuolo

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Spezia-Empoli

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Bourabia, Maggiore, Bastoni; Verde, Manaj.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Stulac, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti.

Sampdoria-Venezia

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Adrien Silva, Thorsby; Candreva, Caputo, Gabbiadini.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

Torino-Verona

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Zima, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Pjaca; Sanabria.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Faraoni; Barak, Caprari; Simeone.

Milan-Napoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens.

Infortunati 18^ giornata: Juve senza Dybala

Come confermato da Allegri in conferenza stampa, Dybala non farà parte della trasferta bianconera sul campo del Bologna. La Joya potrebbe tornare in campo per la prossima sfida contro il Cagliari. Nel Milan ancora out Leao e Rebic, mentre, come noto il Napoli dovrà fare i conti con la lunga assenza di Osimhen: verso il recupero Zielinski.