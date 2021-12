Caos Salernitana, il gesto che arriva dagli spalti lascia tutti senza parole

All’Arechi, i tifosi dell’Inter hanno esibito uno striscione manifestando la loro solidarietà nei confronti dei sostenitori della Salernitana

Gesto di solidarietà da parte dei tifosi dell’Inter nei confronti di quelli della Salernitana nel corso della sfida dell’Arechi tra le due formazioni. Lo striscione esposto è stato molto apprezzato dai sostenitori granata, che hanno incassato una pacca sulla spalla importante in un momento estremamente delicato.

Serie A, tifosi dell’Inter solidali con i ‘colleghi’ della Salernitana: “La fede non si svende”

L’episodio dell’Arechi si è registrato al 14′ del primo tempo. “La fede non si svende come al mercato, vicini agli ultras della Salernitana“, questo il testo dello striscione esibito dai tifosi dell’Inter nel settore ospite e subito ricambiato dall’applauso convinto del resto dello stadio.

Il messaggio di vicinanza fa naturalmente riferimento alla situazione societaria vissuta dalla formazione campana, la cui partecipazione al campionato di Serie A rimane in bilico in vista della seconda parte della stagione. In estate, infatti, al momento dell’iscrizione era stato trovato l’accordo per una cessione entro il 31 dicembre. I giorni a disposizione per completare il passaggio del pacchetto societario però non sembra essere vicino. Nella giornata di ieri, il Consiglio della Lega di Serie A presieduta da Dal Pino ha chiesto alla Figc la proroga del trust per la Salernitana. Soluzione che quantomeno consentirebbe ai granata di completare il campionato regolarmente.

In quel momento la squadra di Simone Inzaghi era già riuscita a sbloccare il punteggio di partenza con il quarto gol di questo campionato del 32enne croato Ivan Perisic. L’esterno destro dello schieramento interista ha siglato lo 0-1 all’undicesimo minuto.

Prima del match, i sostenitori della Salernitana erano stati protagonisti di un altro striscione sul tema: “Gravina mantieni la promessa… Dilettanti, Promozione o nei campi di periferia. La Salernitana per noi non ha categoria!”: messaggio, questo, indirizzato al presidente della Figc che dovrà ora valutare il da farsi.