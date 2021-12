“Non me l’hanno permesso…”: Inzaghi si sfoga in diretta a Sky

Prima della gara contro la Salernitana, Simone Inzaghi si sfoga in diretta ai microfoni di Sky Sport: “Non me l’hanno permesso…”

Vincere per lanciare un messaggio a Milan e Napoli. E perché no, per mettere anche un primo mattone per il titolo di campione d’inverno. L’Inter ha le idee chiare e nel clima depresso di Salerno, Inzaghi ha voluto tenere alta la concentrazione dei suoi: “Non sarà una gara facile, dobbiamo stare attenti alle possibili insidie”, ha spiegato il tecnico nerazzurro ai microfoni di ‘Sky Sport’.

“Il nostro compito è fare una grande prestazione e guardare a noi stessi, senza badare troppo alle altre – ha continuato Inzaghi – Sarà una gara tosta su un campo molto difficile, come quello della Salernitana. Di qui, il nostro cammino è ancora lungo”.

Inter, Inzaghi si sfoga su Eriksen: “Non me l’hanno permesso…”

Poi, il tecnico dell’Inter si è spostato sul caso Eriksen. Dopo l’ufficialità della rescissione contrattuale (arrivata nella tarda mattinata), Inzaghi ha rivelato: “Purtroppo qui in Italia, ci sono regole diverse. Regole e criteri che non mi hanno permesso di allenarlo. È davvero un dispiacere, sarebbe stato bello”.

Poi l’in bocca al lupo dell’ex tecnico della Lazio, verso il danese: “Ad Eriksen non posso che mandare un grande abbraccio. È un giocatore straordinario e un uomo straordinario. Merita il meglio e glielo auguro”.