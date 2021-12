Atalanta-Roma, tecnico col fiato sospeso: botta al ginocchio

Minuti di tensione al termine di Atalanta-Roma perché Veretout rischia col ginocchio, dopo uno scontro di gioco con Pezzella.

La Roma conduce un ottimo primo tempo sul campo dell’Atalanta e infatti i primi 45′ si concludono sul 2-1 con la Dea che accorcia le distanze allo scadere. In rete Abraham appena dopo il fischio d’inizio e Zaniolo, poi Cristante commette una leggerezza ed è autorete in favore dei padroni di casa. Tuttavia, grande momento di tensione al 39′ a causa delle condizioni di Veretout.

Atalanta-Roma, infortunio Veretout: la situazione

Pezzella e Veretout si scontrano e il calciatore dell’Atalanta cade di peso sul compagno avversario. Un fallo che genera timore tra i giallorossi, poiché durante la caduta, il ginocchio del francese fa un movimento scorretto e si teme il peggio. Intervento immediato da parte dei sanitari della Roma, che si avvicinano al calciatore. Dopo qualche minuto, Veretout si rialza e l’allarme pare rientrato, infatti riprende il gioco.

Respiro di sollievo per Mourinho, non appena si rende conto che l’allarme è rientrato. La sfida riprende sebbene i ritmi sembrano favorire questa volta l’Atalanta e infatti Cristante commette una leggerezza: Muriel, lasciato solo, calcia dal limite dell’area di rigore e il giallorosso devia senza volere verso la porta. Rui Patricio non può nulla. Si riparte dall’2-1.