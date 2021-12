Manca pochissimo ad Atalanta-Roma, match del diciottesimo turno di Serie a 2021/2022. Si parte alle ore 15:00 al Gewiss Stadium.

Tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo. Sta per iniziare Atalanta-Roma, match che apre la diciottesima giornata di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio alle ore 15:00, quando i giallorossi di José Moruinho proveranno a fermare la roboante risalita dei bergamaschi, reduci da sei successi consecutivi. Lo scorso anno i nerazzurri si sono imposti per 4-1 sui capitolini che non vincono a Bergamo dall’agosto del 2017, quando fu Kolarov a far gioire i tifosi della Roma. Arbitra il match il signor Irrati di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Alassio e Zingarelli. Al VAR, invece, il duo formato da Nasca e Tolfo. Mourinho si affida al 3-5-2, con Zaniolo ed Abraham in attacco.

Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Pasalic; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.