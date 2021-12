Milan-Napoli, Spalletti senza pace: piove sul bagnato

Per il Napoli di Luciano Spalletti non giungono notizie rassicuranti: Mario Rui è ancora in forte dubbio per la gara di campionato contro il Milan.

Ci sarà o non ci sarà? Sembra una corsa contro il tempo e anche verso una speranza che è ancora opaca. Mario Rui potrebbe essere schierato dal Napoli contro il Milan, ma anche no. Il calciatore, infatti, ha vissuto una settimana di allenamenti irregolare poiché alle prese con il recupero della condizione, che ancora non pare essere ottimale.

Milan-Napoli, Mario Rui è ancora in dubbio: la situazione

Il difensore portoghese ha accusato un affaticamento muscolare, che inviterebbe al riposo ma praticamente a disposizione dell’allenatore del Napoli ci sono sempre meno alternative poiché l’infermeria è piena.

Secondo il report condiviso dal sito ufficiale del club, Mario Rui ha svolto questo sabato allenamento a parte. Non è un buon indicatore in vista dell’impegno in trasferta. Soltanto una parte della sessione mattutina l’ha visto in gruppo. Bisognerà sciogliere le riserve nelle prossime ore. Nel frattempo, invece, Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e Victor Osimhen e anche Insigne hanno svolto lavoro personalizzato.