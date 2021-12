“Sta per tornare…”: Donnarumma, brutte notizie in arrivo

Gianluigi Donnarumma ancora sulle montagne russe al PSG: dopo due gare consecutive giocate come titolare brutte notizie in arrivo per lui.

Esistono diverse filosofie nel calcio per quanto riguarda la gestione di una rosa. C’è chi sostiene che sia meglio avere uno zoccolo duro di titolari, con riserve conclamate pronte a subentrare nella formazione-tipo in caso di necessità. Mentre altri sostengono che con i ritmi moderni sia fondamentale avere un gran numero di giocatori di qualità da far ruotare.

Quello che è certo è che nella stragrande maggioranza dei casi questo turnover non riguarda il ruolo del portiere. Molto spesso in questo caso i club si affidano a gerarchie ben precise, ma in questo senso il PSG rappresenta un’eccezione.

Mauricio Pochettino può contare su due portieri di altissimo livello, Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas, e fino a oggi ha tenuto entrambi sulla corda alternandoli tra i pali. Nonostante gli Europei vinti da protagonista assoluto, l’italiano infatti non è riuscito ad avere la meglio sul costaricano nelle preferenze del tecnico.

PSG, Donnarumma torna in panchina in Coppa di Francia. Si rivede Ramos?

E dopo due gare giocate da titolare tra Champions League e Ligue 1 rischia di doversi accomodare nuovamente in panchina nell’imminente impegno contro i dilettanti del Feignies-Aulnoy valido per i 32esimi di finale della Coppa di Francia.

In vista della gara, in programma stasera nello Stade du Hainaut di Valenciennes, secondo la redazione francese di Goal.com “la rotazione sta per tornare”. Donnarumma lascerà nuovamente posto a Navas, che dovrebbe partire titolare in una partita che dovrebbe registrare anche la partecipazione di diversi giovani talenti del club parigino.

Pochettino infatti ha convocato il difensore Bitshiabu e i centrocampisti Gharbi, Michut e Xavi Simons, quest’ultimo al centro di molti discorsi di mercato visto il contratto in scadenza a giugno 2022. I giovani, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, potrebbero scendere in campo nel corso dei 90 minuti in una formazione che comunque non mancherà di esperienza.

Oltre al 35enne Navas, infatti, dovrebbe essere presente anche il coetaneo Sergio Ramos, che fino a oggi ha collezionato appena 90 minuti in campo nell’unica presenza contro il Saint-Etienne.