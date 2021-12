Serie A, tifosi disperati: “Cacciatelo…”, e la società si scusa sui social

L’anticipo serale di Serie A ha visto la netta vittoria dell’Udinese a Cagliari. Dominio friulano ed i tifosi chiedono l’esonero di Mazzarri.

L’anticipo serale della diciottesima giornata di Serie A ha visto la netta vittoria dell’Udinese a Cagliari, un clamoroso 4 a 0. Gara a senso unico con il neo tecnico Cioffi alla sua prima vittoria nella massima serie italiana. Sardi allo sbando e dopo il tracollo di San Siro arriva un ko che fa ancora più male.

Gara a senso unico fino dai primi minuti con i friulani subito in vantaggio con Makengo. Il Cagliari non dà mai l’impressione di poter tornare in gara ed in poco tempo gli ospiti chiudono l’incontro. A siglare le altre reti ci pensano Deulofeu con una pregiata doppietta e l’argentino Molina. Il Cagliari chiude anche in dieci per l’espulsione di Marin.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Serie A, la panchina di Mazzarri è a forte rischio

Tanti problemi per il Cagliari ed addirittura il club ha postato sui social un messaggio di scuse al termine di questa ennesima disfatta. I tifosi sardi sono infuriati e la panchina di Walter Mazzarri è a forte rischio. Il Cagliari non vince da mesi e l’esonero del tecnico livornese non è utopia con la società di Giulini che chiuderà l’anno nella delicata quanto quasi impossibile trasferta allo Stadium.

LEGGI ANCHE >>> Barcellona, che ‘affronto’: la stoccata arriva dal nemico di sempre

La squadra isolana fatica ad adattarsi al modulo ed alle idee del suo tecnico ed i tifosi invocano addirittura il ritorno in panchina di Leonardo Semplici, esonerato forse troppo frettolosamente dopo solo tre giornate di campionato. Il Cagliari è al momento in netta difficoltà ed il futuro di Mazzarri è a forte rischio, ore di riflessione per il presidente del club Giulini, che intanto pensa al ritorno di Semplici o a Fabio Liverani.