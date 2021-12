“Come Tomori…”, Di Marzio e l’indizio sul nuovo difensore del Milan

Il Milan a caccia di un difensore capace di raccogliere l’eredità di Kjaer: l’indizio di Gianluca Di Marzio in diretta a SerieANewsTV

L’infortunio di Kjaer è stato tanto inatteso quanto pesante da assimilare. E adesso, il Milan si trova senza il proprio leader difensivo (e non solo), e costretto a rimpiazzarlo quanto prima nell’organico di Stefano Pioli. Diversi i profili che la squadra mercato rossonera sta valutando per il prossimo gennaio, ma stringere la cerchia a quello giusto non sarà semplice.

“Si stanno prendendo il giusto tempo per anticipare l’investimento su un giocatore che, magari avevano già in mente di prendere per l’anno prossimo. Oppure di andare a vedere alcuni esuberi dei top club, che potrebbero tornare utili”. Così, Gianluca Di Marzio, volto storico di ‘Sky Sport’ e del calciomercato, lancia l’indizio in diretta a SerieANewsTV.

Milan, senti Di Marzio sul nuovo difensore: “Come Tomori…” e l’indizio in casa Chelsea

“Se prendiamo l’ultima ipotesi, ci sono molti giocatori che hanno quelle caratteristiche e che non stanno giocando – continua e spiega Di Marzio – Come già fatto con Tomori, in casa Chelsea c’è un altro calciatore che, per esempio, può interessare come Malang Sarr. Uno come lui può lasciare la Premier per una destinazione che gli permetta di giocare. Avevo pensato a lui anche in chiave Napoli, ma gli azzurri lo cercano destro”.

Insomma, la strada è ancora lunga per il Milan, ma qualcosa sul mercato andrà fatto. Anche perché c’è il bisogno, per Pioli e i suoi rossoneri, di rimpiazzare numericamente e tecnicamente una perdita importante come quella di Simon Kjaer. E chissà che nelle prossime giornate, già qualcosa non possa iniziare a scaldarsi in quel di Milanello.