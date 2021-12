Fiorentina, stavolta la rimonta di Vlahovic non basta: 2-2 contro il Sassuolo

Fiorentina-Sassuolo 2-2, la sintesi del match

Nel primo tempo la Fiorentina comincia con una grande occasione. C’è Bonaventura che prolunga di testa verso il centro dell’area ma la rovesciata di Vlahovic finisce di poco fuori dallo specchio della porta. Il Sassuolo però risponde subito con Raspadori che ci prova di testa senza riuscire a centrare la porta. Alla mezz’ora si alzano decisamente i ritmi della sfida, perché i padroni di casa con Torreira che impegna Consigli. Il rimpallo favorisce Martinez Quarta che però non capitalizza. Nessun timore per il Sassuolo che risponde prima con Frattesi e poi finalmente con la rete. In gol Scamacca. C’è la ripartenza di con assist di Frattesi per il compagno di squadra, che la mette nel giusto angolino. Al 37′ arriva lo 0-2: ancora un contropiede e questa volta l’assist è di Raspadori per Frattesi, il cui tiro è perfetto. La Fiorentina però chiude in avanti con almeno quattro palle reti che però finiscono con un nulla di fatto. Squadre negli spogliatoi.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Spezia-Empoli: segui la partita LIVE

Durante la seconda frazione di gioco la Fiorentina apre subito marcando il tabellino. Al 51′ Torreira conquista uno palla a centrocampo e lancia subito Vlahovic, che posiziona la sfera sotto la traversa. È gol. La sfida si accende di tensione e infatti il match subisce diverse interruzioni tra falli sanzionati col giallo e cambi. Tuttavia, la Fiorentina non cala nell’intensità e dieci minuti dopo pareggia con Torreira. Un tap-in dell’uruguaiano risulta micidiale ai rivali. 2-2. Al 68′ arriva il rosso per Biraghi dopo aver allargato il braccio su Berardi. Per somma di gialli arriva l’espulsione e la Fiorentina resta in 10. All’84’ il Sassuolo ha la chance per ridefinire a proprio favore la sfida con Kyriakopoulos, ma Terracciano gli nega il gol. L’arbitro assegna cinque minuti di recupero prima di decretare la fine del match: è pareggio.