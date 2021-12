Milan-Napoli, l’assenza last minute inguaia il tecnico: stop per il top

In occasione del big match, Milan-Napoli, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez, il quale in settimana non ha avuto modo di allenarsi per problemi di salute.

La sfida più attesa della 18esima giornata di Serie A è indubbiamente il confronto Milan-Napoli. Un match che significa molto per i primi piani della classifica, considerato che le due formazioni sono direttamente concorrenti per zona Champions ma anche per lo scudetto. Inoltre, l’Inter ha stravinto contro la Salernitana e l’Atalanta, invece, è soccombuto contro la Roma per cui uno stop negativo ma che lascia spazio di risalita ai giallorossi. Milan e Napoli, quindi, hanno molte motivazioni per lottare con il coltello tra i denti in quel di San Siro.

📜 #MilanNapoli 📜 @_OlivierGiroud_ makes the squad for this evening’s clash 🔥 I convocati per il big match di San Siro: torna Giroud 🔥

#SempreMilan #opporeno6series @oppo — AC Milan (@acmilan) December 19, 2021

Milan-Napoli, forfait per Theo Hernandez: non è stato convocato

Nonostante l’influenza che non gli aveva permesso grandi allenamenti in settimana, Theo Hernandez era comunque stato convocato dal tecnico Pioli per il grande match. D’altronde è difficile fare a meno di un calciatore così importante in una sfida da cartello, ma purtroppo il Milan ha dovuto cambiare strategia. La società, infatti, ha annunciato l’esclusione del calciatore, poiché dopo una nuova valutazione, a causa di un peggioramento dello stato febbrile, si è fatta retromarcia fino a escluderlo.Un’assenza che peserà molto per i rossoneri, ma che in qualche modo rappresenta una notizia “positiva” per il Napoli, considerate le tante assenze che hanno decimato anche la squadra di Spalletti.

LEGGI ANCHE >>> L’ufficialità che fa gongolare Stefano Pioli e il Milan

Verosimilmente Theo sarà sostituto da Ballo-Touré, il quale era comunque in vantaggio poiché in migliore condizione rispetto al compagno di squadra. Alla cattiva notizia dell’assenza di Hernandez bilancia la buona ovvero il rientro in squadra di Olivier Giroud. Il calciatore francese è tornato ed è a disposizione del tecnico. Potrebbe partire dalla panchina per poi dare una mano a gara in corso.